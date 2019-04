Rafał Zembrowski: Mam nadzieję, że jeszcze wrócę na Konwiktorską

Zimą odszedłeś z klubu. Ciężko przeżyłeś rozstanie z Polonią? Na pewno, bo jestem z tym klubem związany od wielu lat i mam duży sentyment do niego. Była to decyzja przemyślana, musiałem myśleć o swoim dobru i póki co tego nie żałuje.

Czy głównym powodem odejścia były kłopoty finansowe klubu?

Zgadza się. To nie jest tajemnicą, że w klubie są problemy z pieniędzmi i mnie to po prostu dotknęło. Nie byłem w stanie dawać z siebie jak zawsze 100 procent w takich warunkach. Obecna sytuacja nie pozwoliła mi na to.

Jak te cały problemy odbiły się na reszcie szatni?

Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego. Byłem ważną częścią drużyny, dużo biegałem. Wszystko zaczęło się potem trochę sypać, ale każdy ma swoje życie i każdy patrzy na siebie - tak uzgodniliśmy w szatni. Powiedziałem, że niestety w takich warunkach nie jestem w stanie grać.

Ale miłość do Polonii chyba została, bo byłeś na trybunach na meczu z Ursusem.

Tak, jeśli tylko będę mógł to na mecze będę przychodził. To jest mój klub, jestem z nim długo związany. Na Konwiktorską będę chciał jeszcze kiedyś wrócić, ale jak będzie jakaś stabilizacja.