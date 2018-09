Raffles Europejski najlepszym hotelem w Warszawie. Luksusowa inwestycja zdobyła prestiżową nagrodę. Zobaczcie, jak wygląda w środku[ZDJĘCIA]

Hotel Europejski otrzymał nagrodę Prime Property Prize 2018 w kategorii „inwestycja hotelowa roku”. Branża doceniła wysiłki inwestora, który zadbał o "detale", jak nabycie kolekcji 500 obrazów polskich artystów czy wyposażenie garażu w limuzyny. Do dyspozycji gości jest także hotelowe SPA (800 m kw.) z basenem i 6 salami zabiegowymi, restauracja Europejski Grill z kuchnią polską, cukiernia Lourse oraz bar w którym - podobno - jest 428 butelek różnych alkoholi.

W środku znajduje się 106 pokoi w pięciu kategoriach. Za noc w Apartamencie Prezydenckim musimy zapłacić aż 16 tys. złotych. Ma on prawie 300 metrów kwadratowych, a jego częścią jest historyczna Sala Pompejańska, o której Prus pisał w „Lalce”. Obok znajdziemy również m.in. XIX-wieczne pianino.

Prestiżowa sieć Raffles wybudowała w Warszawie nowy hotel. W czerwcu Europejski, stojący przy Krakowskim Przedmieściu znów został otwarty. Kultowe miejsce, w którym bywali: Prus czy Wyspiański otwarto na nowo, po kapitalnym remoncie (trwał od 2013 roku). Hotel Europejski to trzecia inwestycja sieci Raffles w Europie. Poza Warszawą zainwestowali oni jedynie w Paryżu i w Stambule.

Hotel Europejski, który powstał w latach 1855-57, zaprojektował Henryk Marconi. Za współczesną wersję odpowiada pracownia WWAA wraz ze scenografem Teatru Wielkiego - Borysem Kudličką i zespół APA Wojciechowski. Hotel ma w sumie 20 udziałowców, ale pakiet większościowy należy do milionerki ze Szwajcarii - Very Michalski-Hoffmann. To właśnie ona odebrała nagrodę w imieniu inwestora.

Europejski, poza hotelem, składa się z biur i sklepów. Te pierwsze znajdą się na dwóch ostatnich piętrach budynku i zostaną przekazane najemcom za kilka miesięcy (wszystkie wynajęto). Butiki znajdą się w parterze, przy Krakowskim Przedmieściu. Według zapowiedzi 80 proc. z nich to marki, które dopiero debiutują w Polsce.