Rajd Barbórka 2018 w Warszawie. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia

Kryterium Asów w ramach 56. Rajdu Barbórka zostanie rozegrane w sobotę, 1 grudnia na ul. Karowej. Początek motoryzacyjnych wrażeń o godz. 17. Wtedy odbędą się przejazdy pokazowe, w tym najsłynniejszych samochodów rajdowych. O godz. 18.30 rozpoczną się przejazdy rajdowców.

Rajd Barbórka 2018 [UTRUDNIENIA W RUCHU]

Pierwsze utrudnienia rozpoczną się już w czwartek 29 listopada i potrwają aż do poniedziałku 3 grudnia, do godz. 12. Są one związane z z budową i rozbiórką trybun. Z ruchy wyłączona z ruchu zostanie ul. Furmańska od Karowej do wjazdu na parking (uwaga, zamknięty zostanie także chodnik po obydwu stronach ulicy). W czasie imprezy swoją trasę zmienią autobusy linii 105.

Od piątku, 30 listopada, od godz. 20 do soboty, 1 grudnia, do godz. 24 zamknięte dla ruchu będą również ulice:

Karowa od ul. Krakowskie Przedmieście do Dobrej,

Furmańska od ul. Bednarskiej do wjazdu na parking,

Browarna od ul. Karowej do Leszczyńskiej,

Gęsta od ul. Dobrej w kierunku Browarnej,

Wiślana od ul. Dobrej w kierunku Browarnej,

Lipowa od ul. Dobrej w kierunku Browarnej.

Zobacz również: Barbórka 2018 Warszawa. Rajd na Karowej. Data, godziny, ceny biletów, parkingi, wstęp [INFORMATOR]