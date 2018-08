Ramówka telewizji Polsat - Jesień 2018. Tak wyglądała uroczysta prezentacja stacji w Warszawie [ZDJĘCIA]

W jesiennej ramówce Polsat tradycyjnie przygotował kilka niespodzianek. Widzowie zobaczą na ekranach nowości, którymi będą głównie programy rozrywkowe -e "World of dance", "Lepiej późno niż wcale" oraz "Śpiewajmy razem. All Together Now", a także serial "Ślad".

Jubileusz będzie świętować show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Na ekranach pojawi się jego dziesiąta edycja. Nie zabraknie również sprawdzonych formatów jak: "Nasz nowy dom" czy "The Story Of My Life. Historia naszego życia". Na fanów seriali czeka kolejny sezon "W rytmie serca", "Przyjaciółek", "Pierwszej miłości" i Świata według Kiepskich".