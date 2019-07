Red Lipstick Monster pokazała swoje ukochane miejsca w Warszawie

Pink w Polsce 2019. Magiczny koncert na Stadionie Narodowym. Hity, popisy taneczne i... lot w kosmos [ZDJĘCIA]

Pink w Polsce 2019. Dwugodzinny show królowej popu na Narodowym. Amerykańska wokalistka zaczęła z wysokiego "C". Na scenie wiła się na żyrandolu, skakała, tańczyła - ale przede wszystkim śpiewała. Nie zabrakło największych hitów jak "Get the Party Started", "Just Give Me a Reason...