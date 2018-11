Regionalny Puchar Polski. Marcin Truszkowski pożegnał się z Koroną Ostrołęka zdobyciem trofeum

W 2007 r. był wicemistrzem Polski z GKS Bełchatów. Grał też m.in. w Jagiellonii Białystok, Górniku Łęczna i Siarce Tarnobrzeg. Po latach wrócił do rodzinnej Ostrołęki. Tym razem nie do Narwi, w której był napastnikiem przez łącznie dziewięć sezonów, ale do Korony. Objął zespół ze środka tabeli ligi okręgowej, wprowadził go do IV ligi, w zeszłym sezonie zajął w niej trzecie miejsce, ocierając się o awans. W sobotę Marcin Truszkowski poprowadził drużynę do zwycięstwa w regionalnym Pucharze Polski w okręgu Ciechanów - Ostrołęka. Jego Korona pokonała w finale MKS Przasnysz 2:0.

- Zdobycie tego trofeum to dla nas duża rzecz. Powiedziałem chłopakom przed meczem, żeby doceniali takie okazje. Być może niektórzy nie będą już mieli okazji zagrać w finale Pucharu Polski, nawet okręgowego. Gdyby przegrali, coś by im uciekło. W sporcie nikt nie pamięta o tych, którzy zajmują drugie miejsce - podkreśla trener Korony. - Każde trofeum to pamiątka na lata. Zdjęcie z pucharem zostanie nam na zawsze - dodaje.

>> REGIONALNY PUCHAR POLSKI. W PIASECZNIE STAWIAJĄ NA MŁODZIEŻ I CHCĄ NAWIĄZAĆ DO SUKCESÓW Z LAT 90. <<

Trenerem Korony został w maju 2016 r., jeszcze jako zawodnik III-ligowego ŁKS Łomża. W klubie nie grał jednak z powodu kontuzji, a po zakończeniu sezonu postanowił skupić się na pracy szkoleniowej. 35-latka nie kusi, by pomagać swoim zawodnikom na boisku.

- Jako zawodnika nauczono mnie ciężkiej pracy na treningach. Zdaję sobie sprawę z tego, że aby grać, trzeba być przygotowanym. Wiem, jak zespół pracował na treningach przez ostatnie 2,5 roku. Chłopaki poprawili się w każdym elemencie. Choćbym chciał, nie ma szans, żebym im pomógł. Wręcz przeciwnie, przeszkadzałbym im - uważa.

Warsztat Truszkowskiego, który trenował m.in. pod okiem Oresta Lenczyka (w Bełchatowie), wysoko cenią zawodnicy.

- Grałem dla bardzo wielu trenerów, ale to ścisła czołówka. Jest perfekcyjnie przygotowany pod każdym względem. Podczas meczów, na treningach, poza boiskiem. A trzeba podkreślić, że jest bardzo młody, dopiero zaczyna pracę w zawodzie. Udowodnił, że poradziłby sobie też w wyższych ligach - przekonuje Andrzej Łyziński, bramkarz Korony, który z Truszkowskim występował w barwach Narwi.

>> REGIONALNY PUCHAR POLSKI. WOJCIECH WOCIAL - LEGENDA VICTORII SULEJÓWEK, KTÓRA MOŻE TRAFIĆ NA JEGO UKOCHANĄ LEGIĘ <<

Podobnie jak „Łyżwy”, dla którego sobotni mecz był ostatnim w karierze, trenera Truszkowskiego wiosną w Koronie nie zobaczymy. Już wcześniej ogłosił, że po zakończeniu rundy odejdzie z klubu.

- Postawiłem zawodników w trudnej sytuacji. Niepewność, z kim będą pracować wiosną, na pewno im nie pomagała. Ale od kiedy ogłosiłem odejście, nie przegraliśmy w siedmiu meczach z rzędu. To pokazuje siłę drużyny i wartości, jakie udało mi się przekazać chłopakom. Bardzo dziękuję im za to, że chcieli pracować. Stworzyli prawdziwy zespół z charakterem i duszą, a nie zbiór przypadkowych ludzi. Jestem z nich dumny - chwali drużynę trener.