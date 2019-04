Rejsy do Serocka i wycieczki Piaseczyńską Kolejką Wąskotorową. Ruszyła sprzedaż biletów Warszawskich Linii Turystycznych

Dzień jest już coraz dłuższy i słońce świeci mocniej, a to oznacza, że wracają Warszawskie Linie Turystyczne. Już teraz można kupować wejściówki na rejs do Serocka. Wyprawa statkiem „Zefir” to wycieczka, która trwa kilka godzin - w tym czasie okręt pokonuje około 60 kilometrów w obie strony. Ponadto w tym sezonie ofertę Warszawskich Linii Turystycznych wzbogaca piaseczyńska wąskotorówka. Kolejka, do której pasażerowie z centrum Warszawy dojadą zabytkowym autobusem, będzie wyruszała na szlak w każdą sobotę. Szczegóły w artykule poniżej.