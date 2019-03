Reklama na szybach w witrynach sklepowych - bądź widoczny dla Klientów!

Rodzaje witryn sklepowych

Witryna sklepowa to pojęcie bardzo ogólne, gdyż istnieje kilka rodzajów witryn. Ze względu na budowę wyróżnia się witryny sklepowe otwarte, półotwarte, zamknięte i sponsorowane. Czym różnią się między

sobą? Witryna sklepowa otwarta jest najbardziej przejrzysta, dzięki czemu klient widzi przez nią całe wnętrze sklepu. Ten rodzaj wystawy sklepowej jest najczęściej polecany w przypadku salonów samochodowych.

Witryny półotwarte są częściowo oddzielone od reszty sklepu ścianką lub zasłoną. W ich przypadku można stworzyć prywatną przestrzeń dla wystawy przy jednoczesnym zachowaniu możliwości zajrzenia do reszty sklepu.

Witryny sklepowe zamknięte, jak sama nazwa na to wskazuje, są całkowicie oddzielone od reszty sklepu. W tym przypadku zaleca się wykonanie dodatkowego podświetlenia witryny. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ten typ witryny nie przepuszcza światła dziennego do wnętrza sklepu. Ostatnim rodzajem wystawy sklepowej są witryny sponsorowane, a więc oklejone folią typu One Way Vision. Stanowią one swego rodzaju reklamę sklepową w postaci obrazu lub napisów.

O czym warto wiedzieć przed oklejeniem witryny sklepowej?

Oklejanie witryn to nic innego jak reklama sklepowa dająca wiele możliwości. Tego typu zabieg jest bardzo ekonomiczny i wyjątkowo estetyczny. Co ważne, sprawdza się we wszystkich rodzajach sklepów – odzieżowych, spożywczych, sportowych, medycznych, itd. Zanim jednak zdecydujemy się na oklejenie witryny sklepowej powinniśmy zadać sobie kilka pytań, m.in. czy chcemy widzieć od środka sklepu co dzieje się na \zewnątrz, a także czy osoba stojąca na zewnątrz ma widzieć wnętrze sklepu, czy nie. Szyby można bowiem okleić różnymi foliami, w zależności od indywidualnych preferencji – na całej witrynie lub wybranym jej fragmencie. Z kolei na folii mogą być nadrukowane zarówno obrazy i fotografie, jak również dowolne napisy, loga lub motywy tematyczne. Decydując się na aranżację witryny sklepowej poprzez oklejenie warto postawić na profesjonalną firmę specjalizującą się w tego typu usługach.

Rodzaje folii stosowanych do oklejania witryn sklepowych

Szyby witryn sklepowych można okleić różnymi foliami, w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji. Oklejenie witryny folią nie musi oznaczać, że światło docierające do wnętrza przez szkło będzie całkowicie zablokowane. Dobrym tego przykładem jest często stosowana folia One-Way-Vision (OWV), znana również jako folia perforowana lub dziurkowana. Dzięki małym, równomiernie rozmieszczonym otworom daje ona doskonały efekt półprzepuszczalności światła, a jednocześnie pozwala na bardzo dobre zaprezentowanie grafiki naklejonej na witrynie sklepowej. Efekt tego jest taki, że od zewnątrz widoczna jest wyłącznie reklama sklepowa, z kolei od wewnątrz mamy nieograniczoną widoczność tego, co dzieje się na zewnątrz. Folia perforowana na szyby lub mówiąc inaczej – folia dziurkowana, pozwala na nadruk każdego rodzaju grafiki. Tego typu folia, obok wysokich walorów wizualnych, zapewnia także ochronę przeciwsłoneczną. Co za tym idzie, jest nie tylko ładna, ale także trwała.

Coraz częściej do oklejenia witryny sklepowej wybierana jest również folia ploterowa, czyli samoprzylepna folia kolorowa o zastosowaniu średnio i krótkookresowym. Tego typu folię można przycinać za pomocą plotera, co pozwala na cięcie jej w dowolne kształty. Dużą jej zaletą jest nie tylko bogata gama kolorystyczna, ale także fakt, że można ją idealnie dopasować do oklejanej powierzchni – płaskiej i gładkiej oraz nitowanej.

Innym rodzajem folii jest folia mrożona (mleczna) imitująca fakturę mrożonego szkła. Pozwala ona na uzyskanie eleganckiego wyglądu szkła piaskowanego. Folia mrożona zaliczana jest do najbardziej szlachetnych i estetycznych folii. Jest cienka i bardzo dobrze przylega do szkła. W tego typu folii można wycinać dowolne napisy i kształty. W jej przypadku klient wyraźnie widzi reklamę na witrynie, a światło dzienne wpada do środka w sensownej ilości.

Istnieje również folia monomeryczna, znana jako folia okienna pełna, a więc bez perforacji. Można ją wykorzystać do oklejenia całej szyby lub wybranego fragmentu. Ta folia nie daje możliwości patrzenia przez nią i uniemożliwia wpadanie do wnętrza światła dziennego. Za to wykonany na niej wydruk odznacza się doskonałą jakością i mocno nasyconymi barwami, co rekompensuje wszelkie niedogodności.

Na rynku dostępna jest także folia UV typu lustro weneckie. Szczególnie dobrze sprawdza się ona w pomieszczeniach, w których chcemy zachować niewidoczność z zewnątrz. W zależności od rodzaju przepuszcza światło na poziomie 20 - 70 % natomiast blokuje UV nawet w 90% przez co pełni funkcję dodatkowej izolacji cieplnej pomieszczeń mocno przeszklonych.

Aranżacja witryn sklepowych – jak powinna wyglądać dobra witryna sklepowa?

Dobra i efektywna witryna sklepowa powinna spełniać kilka warunków. Podstawą jest umiar – zarówno jeśli chodzi o ilość grafik, jak również wzory i kolory. Zbyt duży chaos może bowiem zniekształcić przekaz wystosowany do konsumenta. Poza tym, zbyt duża ilość rzeczy na witrynie może sprawić efekt odwrotny do zamierzonego, a więc nie przykuje ona należytej uwagi i przez to stanie się niefunkcjonalną wizytówką. Jakie jeszcze warunki muszą być spełnione, aby witryna sklepowa przynosiła oczekiwane korzyści?

Litery powinny być duże i wyraźne

Proste i duże litery to ważny element dobrze zaprojektowanej witryny sklepowej. Błędem jest umieszczanie na witrynie zbyt wielu komunikatów. Mało owocne jest także umieszczenie wielu komunikatów w niewielkiej odległości, np. na jednej szybie. Przechodzący obok witryny klient nie dość, że nie zapamięta żadnego komunikatu, to na dodatek poczuje się przytłoczony nadmiarem informacji. Tak więc właściwe rozplanowanie przestrzenne ma tu równie duże znaczenie. Najważniejszy komunikat zawsze umieszczamy w centrum witryny, gdyż to właśnie tam skupia się wzrok przechodnia. Resztę wokół niej. Za nisko ułożone treści będą ignorowane. Za wysoko – niezauważone.

Ważne jest odpowiednie zestawienie kolorów

Podczas tworzenia aranżacji witryny sklepowej nie mniej ważna jest właściwie dobrana kolorystyka. Tutaj obowiązuje ta sama zasada, co w przypadku liter i napisów - minimalizm. Im mniej różnych barw, tym lepiej. Zbyt wiele kolorów spowoduje chaos, który wzbudzi w kliencie niepokój. Dlatego zawsze dobrze jest postawić na spójną gamę kolorystyczną. Napisy i grafika w tej samej tonacji bardziej przyciągną uwagę potencjalnego klienta.

Często stosowana przy reklamach zewnętrznych – zasada ruchu

Dobry i efektywny komunikat to również taki, który można przeczytać szybko i bez konieczności zatrzymywania się. Badania pokazują, że ruchome treści puszczane na cyfrowym wyświetlaczu sprawdzają się najlepiej. Więcej osób zwróci uwagę na nie, niż na tradycyjny komunikat w postaci nieruchomego napisu. Co za tym idzie, świetnym rozwiązaniem są też witryny sklepowe z zainstalowanym wyświetlaczem LED