Reklamy wyborcze znikną z dróg? Według straży miejskiej rozpraszają kierowców

Reklamy wyborcze przeszkadzają kierowcom

Straż miejska usuwa plakaty w trybie artykułu 110 § 5 Kodeksu wyborczego, który mówi o tym, że: ,,policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym". Funkcjonariusze są zdania, że takie właśnie reklamy zmniejszają koncentrację kierowców na drogach. Dodają także, że:

- Szczególne zagrożenie stanowią reklamy, których celem jest wzbudzenie zainteresowania i skupienie na nich uwagi kierowców, a takie bez wątpienia są reklamy wyborcze, skierowane ekspozycją w kierunku drogi.

Natomiast urzędnicy Zarządu Oczyszczania Miasta już wcześniej na swojej stronie pisali: - Do kandydatów na radnych apelujemy, by zadbali o niezaśmiecanie przestrzeni publicznej bannerami, plakatami i konstrukcjami reklamowymi. Obserwujemy umieszczanie plakatów w przypadkowych, nieprzeznaczonych do tego miejscach, co może ograniczać widoczność czy utrudniać ruch pieszych i kierowców - dodają.

Wybory samorządowe 2018

21 października odbędą się wybory samorządowe. Po dwunastu latach funkcję prezydent Warszawy przestanie pełnić Hanna Gronkiewicz-Waltz, wybierzemy nowego prezydenta Warszawy. Wybór nie będzie prosty, ponieważ startuje aż 14 kandydatów. Prawdopodobnie potrzebna będzie druga tura wyborów. Oprócz prezydenta wybierzemy także członków Rady m.st. Warszawy, Rady Dzielnic i Sejmików Województwa Mazowieckiego/