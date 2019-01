Rekord Guinessa WOŚP. Owsiak organizuje największą na świecie lekcję pierwszej pomocy

Pierwszą próbę ustanowienia rekordu podjęto w 2013 roku. Wówczas na terenie całej Polski udział wzięło aż 83 111 osób z 1132 instytucji. Rok później było 67 396 osób. W 2015 roku w biciu rekordu wzięło udział 980 instytucji oraz 92 049 osób. W 2016 roku udział w próbie wzięło 66 745 osób, a w 2017 roku liczba uczestników wzrosła do 85 010. Jak będzie tym razem? O tym przekonamy się jutro, w samo południe.

Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo–oddechowej przez jak największą liczbę osób odbędzie się 16 października o godzinie 12:00 i będzie trwać 30 minut. Sztab główny akcji będzie mieścił się na Placu Europejskim w Warszawie. Wydarzenie poprowadzi Jurek Owsiak – prezes zarządu WOŚP. Wśród zaproszonych gości jest m.in. Janusz Andres – Prezes Polskiej Rady Resuscytacji, Glenn Vanden Houten Regional Director – Europe & Africa American Heart Association International oraz członkowie Parlamentu Europejskiego. Do wydarzenia w pierwszej kolejności zaproszono wszystkie szkoły, które aktywnie biorą udział w ramach prowadzonego przez Orkiestrę Programu Edukacyjnego “Ratujemy i Uczymy Ratować”. Udział potwierdziły także jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i różne instytucje z całej Polski. Na chwilę obecną wpłynęły już zgłoszenia z ponad 200 miejsc.

Ponad 65 tys. fantomów dla szkół

Program Ratujemy i Uczymy Ratować działa nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku. Skierowany jest do uczniów klas I-III w szkołach podstawowych. Do tej pory WOŚP przekazała szkołom ponad 65 000 fantomów do nauki resuscytacji, a także podręczniki, filmy i inne niezbędne materiały dydaktyczne. Dzięki tej inicjatywie prawie 3 miliony dzieci w Polsce zna zasady udzielania pierwszej pomocy.