Rekord w schronisku "Na Paluchu". Przebywa tam najmniej psów w historii

Bywały takie momenty, że w schronisku "Na Paluchu" przebywało niemalże 2500 psów. Na razie sytuacja się poprawiła. Obecnie został pobity rekord i w schronisku przebywa 648 psów. Jest to rekordowa liczba. Jeszcze nigdy w historii nie było w placówce tak mało psiaków. Co więcej, od ponad roku przyjmowane są tam także czworonogi z Piaseczna i Góry Kalwarii, a mimo to liczba porzuconych zwierząt się zmniejsza. To dobra prognoza na przyszłość.

Z czego wynika mniejsza liczba psów w schronisku? Przyczyn może być kilka. Po pierwsze, coraz więcej osób chipuje swoje pupile. W przypadku zguby, umożliwia to bardzo łatwą identyfikacje, dlatego takiego zwierzaki szybko wracają do swoich właścicieli. Czasem nawet nie zdążą trafić do schroniska.

Kolejna sprawa to kastracja i sterylizacja. Pojawia się coraz więcej kampanii edukacyjnych w tym temacie. Jest także miejski program bezpłatnej sterylizacji zwierząt. Dzięki takim zabiegom pupile nie rozmnażają się.

Spacer Adopciaków

Schronisko organizuje także co roku "Spacer Adopciaków". Dzięki temu zwierzaki wychodzą razem z wolontariuszami w miejską przestrzeń, a mieszkańcy stolicy mają okazję poznać zwierzaka i porozmawiać z opiekunami.

Zobacz jak wyglądał ostatni "Spacer Adopciaków"