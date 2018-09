Rekrutacja do Emirates. Oferują wynagrodzenie bez podatku i... pobyt w Dubaju

Oferta przewoźnika skierowana jest osób, które ukończyły 21 rok życia, posługują się angielskim w mowie i piśmie, mają co najmniej średnie wykształcenie, a także mogą stawić się na dni otwarte Emirates z wydrukowanym CV w języku angielskim. Musi ono zawierać aktualne zdjęcie. A co oferuje przewoźnik z Dubaju?

Przede wszystkim, możliwość zwiedzenia niemałej części świata na pokładzie 270 maszyn, które obsługują 86 krajów świata i 161 kierunków lotu na 6 kontynentach. Personel pokładowy, który lata na tych liniach otrzymuje pełny pakiet pracowniczy, a także wiele dodatkowych świadczeń, jak np. wolne od podatku wynagrodzenie, czy zakwaterowanie w hotelach w Dubaju, darmowy dojazd do pracy, opiekę stomatologiczną oraz zniżki w centrach handlowych i rekreacyjnych w Dubaju.

Chętni do pracy powinni stawić się 20 września o g. 8:00 w warszawskim hotelu InterContinental (ul. Emilii Plater 49). Kolejne spotkanie rekrutacjne rozpocznie się 23 września o g. 8:00 w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto (ul. Jana Heweliusza 22) wraz z wydrukowanym CV ze zdjęciem. Musi być ono sporządzone w języku angielskim.

Linie Emirates obsługują loty na terenie Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji Południowej, Dalekiego Wschodu i Australazji. Przewoźnik posiada największą na świecie flotę samolotów Airbus A380 i Boeing 777. Jest pierwszą i jedyną linią lotniczą operującą wyłącznie tymi dwoma modelami samolotów. Załoga pokładowa Emirates to mieszanka ponad 100 narodowości.

Emirates, ile zarabia stewardessa?

Podstawowe zarobki personelu pokładowego to ok. 4260 zł miesięcznie. Warto dodać, że jest to wynagrodzenie wolne od podatku. Przewoźnik płaci bowiem w dirhamach (waluta Zjednoczonych Emiratów Arabskich). Poza podstawą dostaje się 58 zł za każdą godzinę spędzoną w powietrzu. Średnia pracownika to około 80-100 godzin. W sumie, według informacji przewoźnika, stewardessy i stewardzi otrzymują około 9500 zł miesięcznie.

Do tego dochodzi zakwaterowanie w hotelu o wysokim standardzie w Dubaju, darmowy dojazd do/z pracy, opieka lekarska i stomatologiczna oraz ekskluzywne zniżki w centrach handlowych i punktach rekreacyjnych w Dubaju. Emirates oferują również spore zniżki na bilety dla pracowników, ich rodzin i przyjaciół.