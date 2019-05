Rekrutacja do liceum, Warszawa. 7 tysięcy brakujących miejsc w stołecznych ogólniakach

Rekrutacja do liceum, Warszawa. Więcej chętnych niż miejsc

Jak poinformowały władze m.st. Warszawy - 46,8 tys. uczniów - ośmioklasistów i gimnazjalistów aplikuje do stołecznych szkół. Pierwszy etap zapisów do liceów, techników i szkół zawodowych zakończył się w poniedziałek. Wyniki rekrutacji są przerażające. Potwierdza się to, o czym alarmowano od dawna. Chętnych do podjęcia nauki w warszawskich liceach ogólnokształcących jest więcej niż dostępnych miejsc.

Warszawskie szkoły średnie oferują w sumie 43 tysiące wolnych miejsc:

28 tys. w liceach

12,6 tys. w technikach

2,5 tys. w szkołach zawodowych

Wnioski o przyjęcie do warszawskich szkół złożyło 46,8 tys. ósmoklasistów i gimnazjalistów. Przede wszystkim wybrali licea ogólnokształcące. Na tym etapie nie są zainteresowani technikami i szkołami branżowymi I stopnia - podał stołeczny ratusz.

Chęć nauki w liceum, nie technikum czy zawodówce, to nie jedyny powód zaistniałego kłopotu. W opinii samorządowców podstawowym czynnikiem rekrutacyjnego chaosu jest reforma (przez władze Warszawy nazywane "deformą") oświaty przeprowadzona przez obecny rząd. Likwidacja gimnazjów doprowadziła do momentu, w którym do szkół średnich aplikują uczniowie nie z jednego, a aż dwóch roczników.

Zmiany oświatowe spowodowały pogorszenie warunków nauki w szkołach, podstawy programowe nie są dostosowane do możliwości uczniów, a na barki samorządów i dyrektorów szkół spadł ciężar organizacyjny i finansowy - żalą się władze miasta.