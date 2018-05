Komenda Stołeczna Policji w Warszawie ogłasza kolejne nabory. Tylko w stolicy potrzebnych jest ponad 500 policjantów. Sprawdzamy, kiedy odbywa się nabór oraz na jakie pieniądze możemy liczyć. Dalsza część artykułu poniżej.

W stolicy brakuje kilkuset policjantów. W związku z tym Komenda Stołeczna Policji ogłasza kolejne nabory. Policjantem może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz co najmniej średnie wykształcenie, niekarana prawomocnymi wyrokami sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe i mogąca korzystać z pełni praw publicznych. Liczy się także dobre zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dodatkowo w przypadku mężczyzn konieczny jest uregulowany status stosunku do służby wojskowej, czyli tzw. przeniesienie do rezerwy.Poniżej podane są planowane daty przyjęć do służby oraz limity miejsc:Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej dostępne są na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji oraz na portalu policja.pl w zakładce „Praca w Policji”.Ile zarabia się w policji? Na początku, jeszcze w czasie kursu, przyszły funkcjonariusz otrzymuje 1939 zł oraz zakwaterowanie i wyżywienie. Już po zaszeregowaniu możemy liczyć na zarobki w okolicach 2830 zł. To pensja podstawowa, do której należy doliczyć dodatki.