Rekrutacja do szkół średnich, Warszawa. Ponad 3 tys. uczniów nie dostało się do żadnej szkoły. "To jest rzeźnia, a nie rekrutacja"

Problem z brakiem miejsc dla uczniów wdać po listach rozwieszonych w szkołach. Te z nazwiskami osób, które nie dostały się do danego liceum są kilkakrotnie dłuższe, niże listy z pozytywną decyzją. - To jest rzeźnia, a nie rekrutacja - napisał Witold Kartner na Twitterze i pokazał, jak wygląda sytuacja w jednej z warszawskich szkół.

Tegoroczna rekrutacja jest dla uczniów i rodziców wyjątkowo stresująca. To przez reformę edukacji, która sprawiła, że od września do szkół średnich udaje się "podwójny rocznik" uczniów, czyli absolwenci ósmych klas oraz absolwenci gimnazjów. O miejsca w stołecznych placówkach starało się rekordowo dużo uczniów, bo aż 47 tys. W ubiegłym roku było to 19 tys. osób .

- Ponad 4,5 tysiąca uczniów zakwalifikowało się do szkół wskazanych na 9 i dalszej preferencji (do bieżącego roku uczniowie mogli wskazywać tylko 8 klas). Do szkoły pierwszego wyboru dostało się 46% kandydatów - poinformowała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Dziś (16 lipca 2019 r.) przed południem warszawskie szkoły ogłosiły wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół średnich. Listy uczniów, którzy zostali przyjęci lub nie dostali się do wybranych liceów i techników zostały udostępnione w stołecznych placówkach. Podczas konferencji prasowej, władze Warszawy poinformowały, że 3176 uczniów nie dostało się do żadnej szkoły , z czego 82% stanowią osoby, które aplikowały do stołecznych liceów.

Ratusz poinformował, że zrobił wszystko, co możliwe, by zwiększyć pulę miejsc dla kandydatów. - Tam gdzie to było możliwe, utworzono dodatkowe klasy i zdecydowano, że będą liczniejsze (do 36 uczniów). Cześć pomieszczeń zaadaptowano na sale lekcyjne. Od września godziny pracy placówek zostaną wydłużone - lekcje mogą trwać do 17.30, a dodatkowe zajęcia nawet do 20.00 - czytamy w komunikacie.

Najlepsze licea oblężone

- Niestety, nie udało się podwoić liczby miejsc w najlepszych liceach, do których chętnych jest najwięcej. Wyraźnie wzrosła też liczba punktów potrzebnych, by zakwalifikować się do tzw. „średniaków”. Na przykład z 89 do ponad 100 w XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego, z 93 do ponad 100 w CV LO im. Z. Herberta. Do wybranych przez siebie liceów nie dostali się uczniowie, którzy mieli nawet 190 punktów, kilkudziesięciu uczniów ze 170 punktami i ponad 180 uczniów, którzy zebrali 160 pkt – mówi wiceprezydent Kaznowska.

Co z uczniami, którzy nie dostali się do szkół?

W stołecznych szkołach pozostało jeszcze 2436 wolnych miejsc (z tego mniej niż jedna trzecia w liceach). Informacja o dostępności miejsc pojawi się w czwartek 25 lipca (od godz. 15.00) w elektronicznym systemie rekrutacyjnym. Podania o przyjęcie można zgłaszać od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00. 19 sierpnia o godz. 12.00 - szkolne komisje rekrutacyjne ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.