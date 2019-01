Rekrutacja Emirates w Warszawie. Możesz zarobić nawet 9,5 tysiąca miesięcznie

Linia lotnicza Emirates rekrutuje w Warszawie. Kandydaci na przyszły personel pokładowy dubajskiej sieci spotkają się 30 października o g. 8:00 w hotelu Sofitel Warsaw Victoria (ul. Królewska 11). Jeśli uda im się przejść przez pierwszy etap rekrutacji, czekają ich kolejne wyzwania.

Rekrutacja Emirates - wymagania

Masz ukończone 21 lat, znasz język angielski i możesz sięgnąć na wysokość 212 centymetrów? W takim razie, kariera w przestworzach stoi przed tobą otworem. Wszystko, co musisz zrobić to napisać i wydrukować CV w języku angielskim z aktualnym zdjęciem, a następnie przyjść na dni otwarte linii Emirates. Od kandydatów, oprócz odpowiedniego wieku i wzrostu, a także znajomości angielskiego. To jednak dopiero początek zmagań, jeśli uda nam się przejść pierwszy etap rekrutacji, zostaniemy zakwalifikowani do kolejnego. Gra jest jednak warta świeczki, bo na przyszłe stewardessy i stewardów czeka:

Pełny pakiet pracowniczy

Darmowe zakwaterowanie w hotelu o wysokim standardzie w Dubaju

Bezpłatny dojazd do pracy

Ubezpieczenie lekarskie

Opieka stomatologiczna

Zniżki na bilety dla rodziny i bliskich

Na tym jednak nie koniec. Tym, co przyciąga najmocniej jest bowiem wolne od podatku wynagrodzenie pracowników.

Emirates zarobki

Podstawowe zarobki personelu pokładowego to ok. 4260 zł miesięcznie. Warto dodać, że jest to wynagrodzenie wolne od podatku. Przewoźnik płaci bowiem w dirhamach (waluta Zjednoczonych Emiratów Arabskich). Poza podstawą dostaje się 58 zł za każdą godzinę spędzoną w powietrzu. Średnia pracownika to około 80-100 godzin. W sumie, według informacji przewoźnika, stewardessy i stewardzi otrzymują około 9500 zł miesięcznie.

Linie Emirates obsługują loty na terenie Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji Południowej, Dalekiego Wschodu i Australazji. Przewoźnik posiada największą na świecie flotę samolotów Airbus A380 i Boeing 777. Jest pierwszą i jedyną linią lotniczą operującą wyłącznie tymi dwoma modelami samolotów. Załoga pokładowa Emirates to mieszanka ponad 100 narodowości.