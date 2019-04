Rembrandt w Łazienkach Królewskich. Do 5 maja można oglądać słynny obraz holenderskiego malarza

Rembrandt w Łazienkach Królewskich

Słynny obraz Rembrandta "Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" można oglądać w Łazienkach Królewskich od 3 kwietnia do 5 maja 2019 r. Jest to jeden z zaledwie trzech obrazów malarza w polskich zbiorach. Dwa pozostałe - "Dziewczyna w ramie obrazu" i "Uczony przy pulpicie" są własnością Zamku Królewskiego w Warszawie.

- Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" prezentowany jest dzięki współpracy Muzeum Łazienki Królewskie z Muzeum Narodowym w Krakowie, w którego zbiorach obraz się znajduje. XVII-wieczne arcydzieło Rembrandta, jednego z najwybitniejszych artystów w dziejach sztuki, oglądać można w Pałacu na Wyspie - informuje Muzeum Łazienki Królewskie.

Obraz "Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" powstał w 1638 roku i pochodzi ze zbiorów Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie. Tematyka obrazu nawiązuje do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, opisanej w Ewangelii św. Łukasza. Dzieło nie jest bezpośrednią ilustracją biblijnej historii, lecz jej interpretacją, ściśle związaną z namalowanym pejzażem.

Bezpłatny wstęp do muzeum

Normalny bilet wstępu (do 30 kwietnia) kosztuje 25 zł, a ulgowy 18 zł. Warto pamiętać, że każdy czwartek to dzień bezpłatnego wstępu do obiektów Łazienek Królewskich. Również bezpłatny wstęp będzie obowiązywał od 1 do 3 maja. Z kolei 4 i 5 maja wejściówka będzie kosztować symboliczną złotówkę. Wystawie towarzyszy także program edukacyjny. Odbędą się m.in. akcje wolontariuszy "Pomagając Rembrandtowi" oraz trzy wykłady.