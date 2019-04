Remont alei Zjednoczenia. Najważniejsza ulica na Bielanach zostanie całkowicie przebudowana [ZDJĘCIA]

Nowa jezdnia i zatoki postojowe

Zakres prac, które planuje ZDM, jest szeroki. Na całym, niemal kilometrowym odcinku od ul. Marymonckiej do ul. Żeromskiego ma pojawić się nowa nawierzchnia jezdni wraz z podbudową. Poprawione zostanie również parkowanie, na które zapotrzebowanie w tym rejonie jest bardzo duże. Obecnie krawędzie jezdni są obstawione przez parkujące samochody, co jest niewygodne i niebezpieczne. Projekt zakłada przeniesienie parkowania do zatok postojowych, w których zmieści się ponad 130 samochodów.