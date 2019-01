Remont Linii Średnicowej w Warszawie. Nowe tory i bezpośrednie przejście do stacji metra w PKP Śródmieście.

Nowe tory i przejście

W związku z remontem warszawskiej linii średnicowej, modernizacji ulegnie także dworzec PKP Śródmieście. Na planowane zmiany mieszkańcy stolicy i okolicznych miejscowości czekali od lat. Mowa o wprowadzeniu bezpośredniego połączenia między dworcem Śródmieście a stacją metra Centrum. Dzięki temu pasażerowie nie będą musieli już wychodzić na powierzchnię z dworca, by po chwili znów zejść pod ziemię do metra – i na odwrót. Według PKP działania w Śródmieściu to najważniejsza oraz największa przebudowa na całej linii średnicowej.

Ponadto rozbudowie ulegnie infrastruktura torowa. Dworzec powiększy się o dwa dodatkowe tory, czyli drugie tyle, ile mamy obecnie. Wówczas przepustowość całej linii średnicowej powiększy się do 24 pociągów na godzinę.

ZOBACZ TEŻ: Linia obwodowa w Warszawie. Przetestowaliśmy zmodernizowaną trasę kolejową i nowe perony [ZDJĘCIA]