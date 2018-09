Remont lotniska Chopina. Będzie więcej samolotów nad Włochami i Bemowem, zmiany w rozkładzie lotów

Bezpośrednie loty z Warszawy do Miami. LOT uruchamia nowe połączenie

Adam Nawrocki

Bezpośrednie loty z Warszawy do Miami. Położone na Florydzie miasto będzie szóstym portem w Stanach Zjednoczonych, do którego polecą samoloty LOT-u, a dotarcie do niego zajmie około 11,5 godziny. Na rejsy z Warszawy do Miami przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać. Szczegóły...