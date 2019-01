Remont Marynarskiej ciągnie się w nieskończoność. Będzie kara dla wykonawcy

Remont Marynarskiej rozpoczął się w połowie 2016 roku. Od tego czasu kierowcy codziennie tkwią w niewyobrażalnych korkach. Z wykonawcą remontu, firmą Intercor, podpisany został aneks do umowy, na mocy którego prace mają zakończyć się z końcem maja 2019 roku. Pierwotnie remont Marynarskiej miał się zakończyć we wrześniu 2018 roku, później była mowa o końcówce roku. - Zarówno jezdnia południowa, jak i wiadukt w ciągu ulicy Postępu, będą gotowe pod koniec roku – obiecywała wówczas Małgorzata Gajewska ze ZMiD, który jest inwestorem przebudowy Marynarskiej.

Koszt remontu Marynarskiej to około 50 mln zł. A jakie będą kary dla wykonawcy? ZMiD nie podaje dokładnych kwot, bo... sam ich jeszcze nie zna. Procedura jest skomplikowana, bo nie wiadomo za które dni należy naliczyć karę.

REMONT MARYNARSKIEJ WARSZAWA

Pomysł remont Marynarskiej narodził się wraz z budową drogi S79 i obwodnicy Warszawy. Zdecydowano się poszerzyć drogę do trzech pasów w każdą stronę. Wyremontowano również tory tramwajowe (tramwaje wróciły na trasę do pętli PKP Służewiec we wrześniu).

REMONT MARYNARSKIEJ ZAKRES PRAC