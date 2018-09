Remont P+R Aleja Krakowska. Czekają nas utrudnienia i zmiany przystanków

Rozpoczyna się remont pętli Park and Ride w Alei Krakowskiej. Czasowo zmienione zostaną przystanki autobusowe, a remont obejmie także m.in. budowę nowej strefy, tzw. Kiss and Ride ("pocałuj i jedź"), dla pasażerów podwożonych do komunikacji miejskiej. Dalsza część artykułu poniżej.