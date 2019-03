Remont stacji Warszawa Gdańska. Zmiany w kursowaniu pociągów, trudniejszy dojazd do Legionowa

Utrudnienia w kursowaniu pociągów, Warszawa – Legionowo

Nadchodzące prace modernizacyjne na kolei spowodują kilkudniowe utrudnienia. Od piątku 22 marca do poniedziałku 25 marca niełatwo będzie o sprawny dojazd do Legionowa. Pociągi SKM linii S9 oraz KM R90 nie będą jeździły na odcinku Warszawa Praga – Warszawa Zachodnia. Zamiast tego będą dojeżdżały do stacji Warszawa Wschodnia.

Bez zmian będą jeździły natomiast pociągi SKM linii S3 (jedynie jeden z kursów będzie odjeżdżał ok. 3 minuty wcześniej) oraz pociągi Kolei Mazowieckich linii RL.

Komunikacja zastępcza

Dla pasażerów przygotowano komunikację zastępczą – pociągi linii SKM S90. Te składy będą kursowały od 22 do 25 marca wahadłowo na trasie Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska.

Ważne zmiany w biletach

Nadchodzące zmiany dotyczyć będą nie tylko kursowania pociągów, ale też honorowania biletów. Bilety ZTM będą uznawane w pociągach KM na trasie Legionowo – Warszawa Zachodnia, natomiast pasażerowie z nieskasowanymi biletami kartonikowymi, będą zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu (w formacie 24-godzinnym). Przykładowo: 22.03. godz. 8:23.

