Remont torów tramwajowych na Grochowskiej. Mieszkańców czeka kilka miesięcy utrudnień [NOWE TRASY]

Pierwszy etap prac: do 23 czerwca

Od soboty (27 kwietnia) tramwaje nie będą jeździły ulicą Grochowską. Zmienią się trasy linii tramwajowych: 3, 6, 22 i 26. Od niedzieli 28 kwietnia do 23 czerwca pomiędzy aleją Zieleniecką a Terespolską będą kursowały tramwaje linii 3. Na tę trasę wyjadą tramwaje dwukierunkowe, które będą korzystać ze specjalnego rozjazdu nakładkowego. Zostanie on zamontowany za przystankiem Praga-Płd.-Ratusz. Konstrukcja rozjazdu umożliwi tramwajom zmianę kierunku jazdy na ulicy, bez pętli. W czasie remontu pomiędzy rondem Wiatraczna a pętlą Stadion Narodowy będą jeździły autobusy zastępczej linii Z-6. Dzięki temu, wraz z linią autobusową 125, na remontowanym odcinku w godzinach szczytu, pasażerowie będą mieli do dyspozycji autobus co 6 minut.

W pierwszym etapie prac, od 29 kwietnia, zwężone będą obydwie jezdnie ul. Grochowskiej, pomiędzy ulicą Terespolską a Modrzewiową. Wyłączone z ruchu zostaną pasy wzdłuż torowiska, a dla kierowcy do dyspozycji będą mieli po dwa pasy w każdym kierunku. W kolejnych etapach remontowane będą przejazdy przez torowisko w ciągu ulic Podskarbińskiej, Terespolskiej, Gocłowskiej i Lubelskiej. W czasie prac ruch będzie kierowany na sąsiedni przejazd lub specjalnie wyznaczone objazdy.