Na pierwszej linii metra rozpoczęły się prace związane z wymianą torów. Oznacza to spore utrudnienia dla poruszających się podziemną kolejką. W miejscach, w których tory były wymieniane, pociągi muszą jeździć z mniejszą prędkością.

na szlaku pomiędzy stacjami Wilanowska i Wierzbno,

na szlaku pomiędzy stacjami Racławicka i Pole Mokotowskie,

na stacji Politechnika,

na szlaku pomiędzy stacjami Centrum i Świętokrzyska,

na stacji Dworzec Gdański.

na szlaku pomiędzy stacjami Imielin i Stokłosy,

na szlaku pomiędzy stacjami Stokłosy i Ursynów,

na stacji Ursynów,

na szlaku pomiędzy stacjami Pole Mokotowskie i Politechnika,

na szlaku pomiędzy stacjami Ratusz Arsenał i Dworzec Gdański.

Remont torów na I linii metra będzie trwał do 15 grudnia . Metro Warszawskie będzie wymieniać w przerwach nocnych około 3 km szyn. W ciągu dnia pociągi będą zwalniać na niektórych odcinkach i na dojazdach do nich. Remont odbywa się etapami, ekipa może pracować jedynie 3 godziny podczas nocnej przerwy technicznej.Szyny wymieniane są w odcinkach po 120 metrów. W miejsce wyciętych torów wstawiane są nowe i łączone z istniejącymi za pomocą tzw. złączy awaryjnych."Z uwagi na fakt, że występuje różnica wysokości pomiędzy fragmentem nowej szyny a starą, ze względu na bezpieczeństwo ruchu konieczne jest wprowadzenie ograniczenia prędkości do 15 km/h. W ciągu kolejnej przerwy nocnej odcinki wymienionych szyn są ze sobą spawane w całość, co pozwala sukcesywnie zwiększać prędkość do 40 km/h." - informuje warszawskie metro Może to powodować wydłużony czas przejazdu oraz dłuższe postoje pociągów na stacjach.Prace będą prowadzone etapowo na następujących odcinkach: