Utrudnienia czekają pasażerów dojeżdżających do Warszawy koleją. Ruszył właśnie remont trzeciego toru linii średnicowej. Z tego powodu pociągi nie kursują na trasie Warszawa Śródmieście -Warszawa Powiśle. Prace naprawcze na tym odcinku potrwają do niedzieli, 18 marca.

W związku z remontem zmianie uległo kursowanie pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. W przypadku SKM linia S-1 linia kursuje w skróconej relacji Otwock – Warszawa Powiśle (część kursów zostaje skrócona do stacji Warszawa Wschodnia), natomiast trasa linii S-2 skrócona została do odcinka Sulejówek Miłosna – Warszawa Wschodnia. Co więcej, uruchomiono linię S20, kursująca w 1 strefie w relacji Warszawa Śródmieście – Warszawa Lotnisko Chopina. Nastąpiła też zmiana rozkładów jazdy linii S-3, S-9 oraz ZS7Jeśli chodzi o Koleje Mazowieckie to pociągi kursujące torami podmiejskimi na linii średnicowej w kierunku wschodnim, pojadą torami dalekobieżnymi przez stację Warszawa Centralna, z pominięciem przystanków: Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion. W przeciwnym kierunku pociągi kursować będą bez zmian, przez Warszawę Śródmieście. Część pociągów zakończy bieg na stacji Warszawa Wschodnia (dla pociągów jadących ze wschodu) lub Warszawa Zachodnia (dla pociągów jadących od zachodu). Zmieni się również rozkład jazdy większości pociągów KM.Zmiany wprowadzono też w systemie honorowania biletów:Bilety ZTM (wszystkich rodzajów w odpowiednich strefach) są honorowane:w pociągach KM w I i II strefie biletowej na odcinkach:Warszawa Wschodnia – Warszawa Śródmieście/Centralna – Warszawa Zachodnia;Płochocin – Warszawa ZOO (przez Warszawę Gdańską) / Warszawa Zachodnia;Pruszków – Warszawa Zachodnia;Zalesie Górne – Warszawa Zachodnia;Śródborów – Warszawa Wschodnia;Sulejówek Miłosna – Warszawa Wschodnia;Zagościniec – Warszawa Wschodnia / Warszawa Wileńska.w pociągach ŁKA „Sprinter” na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa WschodniaPasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny w formacie 24-godzinnym, czyli np. 11.03. godz. 08:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.Bilety KM (wszystkich rodzajów, wydane do odpowiednich stacji lub sieciowe) są honorowane:- we wszystkich pociągach SKM;- w autobusach i tramwajach obsługujące n/w ciągi:Pl. Zawiszy – Raszyńska – Żwirki i Wigury – Lotnisko Chopina;Dw. Wschodni – Kijowska – Targowa – al. Zieleniecka - aleja i most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie/Grójecka – Kopińska – Dw. Zachodni;Dw. Wschodni – Lubelska – Grochowska – Zamoyskiego – Sokola – Metro Stadion Narodowy;Dw. Wileński – Targowa – Grochowska – Chłopickiego – PKP Olszynka Grochowska;Dw. Wileński – al. Solidarności – Rondo Kercelak;Rondo Radosława – al. Jana Pawła II - Dw. Centralny;Dw. Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – pl. Zawiszy;Dw. Gdański – Marszałkowska - Waryńskiego / Marszałkowska – Nowowiejska – Metro PolitechnikaDw. Wileński – Targowa – Ratuszowa – Starzyńskiego – Most Gdański – Słomińskiego – Dw. Gdański;PKP Olszynka Grochowska – Chłopickiego – Szaserów – Wiatraczna – al. Stanów Zjednoczonych – most Łazienkowski – Lecha Kaczyńskiego – Wawelska – Kopińska – Al. Jerozolimskie – Dw. Zachodni.w pociągach metralinii M1 na odcinku Dw. Gdański – Politechnikalinii M2 na odcinku Dw. Wileński – Rondo DaszyńskiegoBilety ŁKA (wszystkich rodzajów, wydane do odpowiednich stacji lub sieciowe) są honorowane we wszystkich pociągach SKM kursujących na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia.