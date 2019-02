Remont ulicy Rosoła. Zamknięty ruch i objazdy. Kierowców czekają nowe utrudnienia

Remont ulicy Rosoła. Kiedy ruszą prace?

Pierwsze prace związane z budową jezdni przy ulicy Rosoła rozpoczną się po nadchodzących świętach Wszystkich Świętych. Modernizacja wiąże się z nową organizacją ruchu, co zwiastuje prawdziwe piekło dla kabackich kierowców. Jak słusznie zauważyli dziennikarze serwisu haloursynow.pl - do utrudnień związanych z budową POW (9 listopada drogowcy odcinają ul. Lanciego od Płaskowickiej), teraz dojdą te powiązane z budową nowej nitki ul. Rosoła. Ursynowski urząd dzielnicy poinformował, że w poniedziałek 5 listopada o godz. 22:00 zamknięty zostanie pas ruchu w kierunku centrum na odcinku od Wąwozowej do Jeżewskiego.

Oznacza to, że najprostsza dotąd trasa, aby wyjechać rano z Ursynowa będzie nieprzejezdna. Kierowcy pojadą objazdem aleją KEN, która i tak na co dzień jest mocno zakorkowana.

Utrudnienia związane z budową i konieczność wprowadzenia teraz tymczasowej organizacji ruchu są następstwem przerwania budowy w okresie wakacyjnym na skutek zaskakującej decyzji Wojewody Mazowieckiego. Pierwotnie urząd planował wprowadzenie tej organizacji w miesiącach wakacyjnych, kiedy natężenie ruchu jest znacząco niższe. Gdyby nie przymusowa przerwa, prace na budowie byłyby już dawno zakończone – mówi burmistrz dzielnicy Robert Kempa.

Remont ulicy Rosoła. Kiedy zakończą prace?

Ursynowscy urzędnicy poinformowali, że wykonawca zobowiązał się wykonać budowę nowej nitki w trybie niezwłocznym. Dokładnie mowa o około pięciu tygodniach. Oznacza to, że według prognozy już na początku grudnia nowy pas ulicy Rosoła w kierunku centrum powinien być przejezdny.