Remont wiaduktu metra nad Puławską. Pierwsza poważna modernizacja budowli od 35 lat [ZDJĘCIA]

Metro wyjeżdża na powierzchnię

Wiadukt kolejowy nad ul. Puławską to budowla, którą przebiega linia kolejowa łącząca Stację Techniczno-Postojową Metra Warszawskiego na Kabatach z trasą kolejową przy stacji Warszawa Okęcie. To konstrukcja czteroprzęsłowa, zbudowana w 1984 roku, o długości ponad 100 metrów. Dzięki temu wiaduktowi STP Kabaty ma połączenie z siecią kolejową PKP Polskich Linii Kolejowych.

Łącznica jest używana do transportu taboru Metra Warszawskiego – zarówno przy dostawach nowych pociągów, jak i wysyłaniu do napraw tych już eksploatowanych. Na początku lat 90. tą trasą przyjechały do stolicy pierwsze składy metra produkcji rosyjskiego Metrowagonmaszu. Kilka lat temu w podobny sposób dostarczano także składy Inspiro. Co ciekawe, wiadukt jest miejscem, gdzie metro wyjeżdża na powierzchnię - a nie ma takich wiele w stolicy.