Remont Woronicza. Przebicie z „Mordoru” do Żwirki i Wigury jeszcze w tym roku?

Szybciej z Warszawy do Poznania. Pociągi przyspieszą na razie o... 20 minut. Wciąż będą wolniejsze niż przed remontem. Ale do czasu

Pociągi z Warszawy do Poznania przyspieszą o 20 minut. Do stolicy Wielkopolski pojedziemy w 3 godziny i 10 minut. Wciąż wolniej niż przed rozpoczęciem prac. Po remoncie będzie jednak godzinę szybciej i bezpiecznej. Na to jednak musimy poczekać aż do końca przyszłego roku.