Remonty, Ursus. Od weekendu czekają nas utrudnienia

Dzień Kariery Kobiety w Google Campus. Wydarzenie dla kobiet, które są zainteresowane wejściem do branży IT

Dzień Kariery Kobiety w IT i TECHNOLOGIACH - wydarzenie dla kobiet, które są zainteresowane wejściem do branży IT, ale potrzebują wsparcia, wiedzy i odwagi, by rozpocząć nową karierę. Kiedy i gdzie odbędzie się Dzień Kariery Kobiety? Szczegóły w tekście poniżej.