Renifery przed Urzędem Dzielnicy Ursynów nie spodobały się warszawiakom. "Banda barbarzyńców męczy przerażone zwierzę"

Co tak rozzłościło warszawiaków? Chodzi o dwa renifery, które w sobotę można było oglądać przed Urzędem Dzielnicy Ursynów. Zwierzęta umieszczone zostały w zagrodzie ustawionej przed budynkiem urzędu. Przez kilka godzin stały na posypanym sianem betonie, przywiązane sznurkiem do ogrodzenia.

Miały być świąteczną atrakcją, ale okazuje się, że większości warszawiaków inicjatywa urzędników się nie spodobała. W komentarzach pod postami zamieszczonymi przez urząd zdecydowanie przeważają negatywne komentarze.

Ludzi powinni tak potrzymać na kostce w głupim kostiumie i wysypać na beton trochę karmy czy kebaba

Proponuję pomysłodawcę przywiązać i pokazywać!

Przykro było patrzeć :( metrowy sznurek i nawet się biedaki ruszyć czy podrapać nie mogły :( Jeśli już mają towarzyszyć Mikołajowi to nie można im zrobić większej zagrody na trawniku, żeby chodziły luzem?

Żenada, biedne zwierzę!!!

Dręczenie zwierząt

W podobnym tonie wypowiadały się osoby, które relacje z wydarzenia obejrzały na Facebooku lokalnej stacji telewizyjnej

Te zwierzęta boją się i stresują. A po co? Dla próżności człowieka. To nie jest miejsce dla nich!!! Obrzydliwa inicjatywa

To jest skandal! Banda barbarzyńców męczy przerażone zwierzę! Sam sobie rogi przyczep i tam stój, jeden z drugim

Czy Urząd Dzielnicy zrezygnuje z organizowania tego typu atrakcji? Podobne wydarzenia obywają się przed ursynowskim ratuszem od 2015 r. Wcześniej były przyjmowane z większym entuzjazmem.