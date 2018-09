Renowacja i zabezpieczanie felg - co powinieneś wiedzieć?

Felgi mają ogromne znaczenie dla

. Ładne 17” czy 18” potrafią zdziałać cuda i sprawić, że nawet nudne, rodzinne kombi przyciągać będzie wzrok przechodniów i innych kierowców. Niestety, podobnie jak każdy element podwozia, obręcze narażone są na mało estetyczne uszkodzenia w trakcie eksploatacji. Nie pozwól, by zdarzyło się to także Twoim felgom! Chcesz zachować doskonały wygląd felg Twojego samochodu? Warto jak najczęściej kontrolować ich stan. Nawet pobieżne oględziny wykażą takie wady jak:

* Zarysowania

* Trudne do usunięcia zabrudzenia

* Odpryski lakieru

* Wżery i utlenienia

Pojawienie się takich niedoskonałości początkowo nie ma wpływu na

. Bezpieczeństwo również nie jest zagrożone. Niestety, jeżeli odpowiednio wcześnie nie usuniesz tych objawów, to

już wkrótce stracą swój doskonały wygląd. Dlatego - warto wyszukać firmę, która oferuje

.

Regeneracja felg - co to takiego?

Jest to szereg działań, które mają na celu usunięcie niedoskonałości. Od zupełnie podstawowych czynności w rodzaju mycia czy polerowania, aż po odtworzenie struktury felgi w taki sposób, by ta wyglądała jak nowa.

Na początku, konieczne jest dokładne umycie obręczy. Pozwoli to nie tylko na usunięcie zabrudzeń, ale także ocenę ewentualnych uszkodzeń. Warstwa brudu, jaka często zbiera się na powierzchni

sprawia, że odpryski lakieru czy wgniecenia stają się niewidoczne.

Po dokładnym umyciu nadchodzi czas na usuwanie niedoskonałości.

aluminiowych czy też naprawa wgnieceń mają miejsce właśnie wtedy. Obręcze użytkowane przez kilka lat mogą także wymagać odświeżenia powłoki lakierniczej. Czasem wystarczy polerowanie felg aluminiowych - taka czynność pozwala na usunięcie nieestetycznych zarysowań z powierzchni felgi.

Ostatnim etapem regeneracji jest zabezpieczenie felg za pomocą specjalnych powłok. Pierwsza z nich pozwoli na ochronę obręczy przed powstawaniem wżerów oraz utlenianiem. Z kolei kolejna powłoka nadaje powierzchni felgi niepowtarzalny połysk. Co ważne, zabezpieczenie pozwala również na znacznie łatwiejsze usuwanie zabrudzeń z felg.

Renowacja felg - kiedy będzie potrzebna?

Zastanawiasz się czy Twoje felgi wymagają już renowacji? Nawet kilka miesięcy eksploatacji pozostawia swoje piętno na obręczach, a felgi potrafią być najbrudniejszym elementem samochodu. Takie elementy jak choćby pył z tarcz hamulcowych, kamyczki z drogi, popiół czy piasek w krótkim czasie niszczą delikatną strukturę lakieru felg. Co więcej,

mogą ulec uszkodzeniu nawet podczas sezonowej wymiany ogumienia. Nawet tak prozaiczna czynność jak

może doprowadzić do powstania zarysowań. Coraz więcej wulkanizatorów stosuje wprawdzie specjalne nakładki na głowicę montażownicy (maszyny do zdejmowania opon z felg), ale ryzyko uszkodzeń i tak jest. Do tego dochodzą jeszcze pozostałości po kleju z ciężarków wyważających - bardzo trudne do usunięcia w warunkach domowych.

Kiedy zatem potrzebna będzie

Przede wszystkim wtedy, gdy zauważysz jakiekolwiek

Wgniecenia czy ubytki lakieru to wady, którymi zająć się powinien zająć się profesjonalny zakład. Likwidacja rys czy malowanie felg aluminiowych są czynnościami, których raczej nie wykonasz w swoim garażu.

Czy próba renowacji felg samemu ma sens?

Na rynku dostępnych jest całe mnóstwo produktów przeznaczonych do

. Wystarczy zresztą odwiedzić dowolny sklep internetowy, aby się o tym przekonać. Kategoria “renowacja felg” z reguły zawiera całkiem sporo propozycji.

Czy to oznacza, że możesz

Nie płacąc specjalistom? Cóż,

nie do końca! Takie czynności jak doraźne czyszczenie felg z pyłu czy innych zabrudzeń możesz śmiało wykonywać we własnym garażu lub podczas wizyt na myjni. Niestety, o

To znaczy - możesz próbować - ale efekt będzie na pewno daleki od zamierzonego.

Kto zajmuje się renowacją i zabezpieczeniem felg w Warszawie?

to bardzo popularna usługa. Firm, które oferują takie odnawianie obręczy jest całe mnóstwo. Jeżeli jednak chcesz, by felgi aluminiowe w Twoim aucie rzeczywiście odzyskały dawny blask, to warto postawić na usługi profesjonalistów. Wybierz firmę, która istnieje od lat i może pochwalić się licznymi realizacjami. Warto poświęcić poszukiwaniom nieco więcej uwagi. Sprawdź stronę internetową danej firmy i zobacz zdjęcia z dotychczasowych prac. Oceń, czy jest to efekt, na którym zależy również Tobie. Renowacja felg to w dużej mierze dobre wrażenia wizualne!

Szczególnie godne polecenia są oferty specjalistów, którzy na codzień zajmują się detailingiem aut luksusowych. To dziedzina, w której nie ma miejsca na żadne kompromisy czy też kiepską jakość! Wybierając taką ofertę możesz mieć pewność doskonałego efektu. A jedną z takich firm jest choćby działające na Ursynowie Perfekcyjne Auto.