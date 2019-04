Rest. Baczewskich – poznaj kuchnię lwowsko-warszawską

Otwarta niedawno Rest. Baczewskich to siostrzany lokal jednej z najpopularniejszych lwowskich restauracji. Ich dzieje splatają się nierozerwalnie nie tylko ze względu na nazwę będącą synonimem wysokiej jakości, ale też niezwykle zgrabne połączenie tradycji z nowoczesnością, które odnajdziemy zarówno na talerzu, jak i we wnętrzach neorenesansowego pałacyku Szucha. Pierwszą miłą niespodzianką jest niezwykle elegancki wystrój lokalu, w którym gości witają repliki przedwojennych plakatów reklamowych wódki Baczewski oraz portret samego Józefa Adama Baczewskiego wiszący nad nastrojowym kominkiem. Całość dopełnia obecność słynnych nalewek w gustownych karafkach i gąsiorach oraz unosząca się w powietrzu muzyka, splatająca się z wyśmienitymi zapachami.

Powiew tradycji odnajdziemy również na talerzu – w menu trafimy na takie propozycje jak tatarska horda czy ułańska fantazja, które nawiązują do lwowskiego klimatu i łączą smaki kultur. Tatar nie jest daniem Lwowskim, ogólnie w restauracji serwujemy elitarną kuchnię warszawską. Wspólna gastronomiczna historia oznacza również przywiązanie do lokalnych receptur i produktów, a wszystko to gwarantuje oryginalną i niespotykaną mieszankę trzech kuchni – staropolskiej, warszawskiej i lwowskiej - przyprawionych nutą nowoczesności. Menu Rest. Baczewskich jest zatem połączeniem dań z siostrzanej restauracji ze Lwowa oraz warszawskich propozycji, wśród których odnajdziemy m.in. flaki po warszawsku czy śledzia pod szubą. Tutaj napisał bym o pomoście pomiędzy Lwowem a Warszawą, na podstawie pięciu dań i tu jest sało, banosz, śledź pod szubą, zupa berdyczowska mizeria po lwowsku, pomostem też są nasze nalewki. Nad jakością i kompozycją menu czuwa znany i ceniony szef kuchni Artur Cichomski.

Lokal przyjął imię Baczewskich, które silnie kojarzone jest z marką pamiętnych trunków. Wśród najsłynniejszych propozycji restauracji znajdują się więc liczne autorskie koktajle i nalewki

- Choć Restauracja Baczewskich to silne nawiązanie do tradycji, chcemy zaproponować gościom oryginalną kuchnię z nutą nowoczesności. Zarówno wystrój przestrzeni mieszczącej się w urokliwym Pałacyku Szucha, jak i nasze nalewki to elementy, których nie znajdziemy w żadnym innym lokalu - mówi Rafał Borowski, dyrektor zarządzający Rest. Baczewskich.

Rest. Baczewskich to miejsce zupełnie nowe i przepełnione sentymentem do tradycji, które oferuje coś dla każdego. Dzięki klimatycznym wnętrzom, wyśmienitej karcie dań oraz atrakcyjnej lokalizacji, lokal to doskonałe miejsce na każdą okazję – od romantycznej kolacji po spotkanie biznesowe.