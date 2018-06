Restauracja Dziki Młyn w Warszawie była pierwszą restauracja, do której zawitała Magda Gessler z ekipą programu "Kuchenne rewolucje". Jak po programie zmieniła się restauracja Dziki Młyn w Warszawie? Jakie zbierała opinie i czy przetrwała po Kuchennych Rewolucjach?

Kameralne miejsce na skraju Parku Moczydło. Zaledwie 15 minut jazdy od centrum Warszawy. Cisza, staw, sąsiedztwo drzew... Wydawałoby się, że to idealne miejsce na stworzenie restauracji, która przyciągnie zarówno parkowych spacerowiczów, jak i mieszkańców Centrum stolicy zmęczonych codziennym zgiełkiem.Tak właśnie myśleli dwaj przedsiębiorcy, którzy. Marzenia były piękne, a potem wszystko zaczęło się sypać. Dziki Młyn świeci pustkami i nikt nie wie, dlaczego tak się stało.Chaotyczny manager, nieśmiała szefowa kuchni, a może stale nieobecni właściciele? Najwyższa pora, by z pracowników restauracji stworzyć zgrany team i każdemu wyznaczyć jego rolę. To będzie ciężkie zadanie. No bo jak w 4 dni z restauracji, w której, stworzyć miejsce przytulne i przyjazne klientom?Magdzie Gessler w restauracji Dziki Młyn nie smakowało nic. Nie podobała się jej także karta dań i przerażona obsługa. Ostatecznie Kuchenne Rewolucje w restauracji Dziki Młyn Magda Gessler uznała za udane. Niestety, po restauracji Dziki Młyn nie ma dziś ani śladu. Miejsce nie przetrwało próby czasu a obecnie w budynku, gdzie wcześniej była restauracja Dziki Młyn, jest Mississippi American Grill and Bar.Jakie opinie mieli goście o restauracji Dziki Młyn po Kuchennych Rewolucjach? Prezentujemy wybrane opinie gości, które można znaleźć w internecie (pisownia oryginalna, opinie nie zawsze są zgodne ze stanowiskiem redakcji).- Zaglądałem tam co jakiś czas. Przychodziliśmy ze znajomymi na obiady, kolacje. Mieli rewelacyjne placki z gulaszem, kotlet schabowy z zasmażaną kapustką, dobry kwaśny żurek. I co byłem jakiś czas temu. Zmieniło się totalnie, hamburgery, pizza, zapiekanki. Na pytanie co się stało kelnerka odpowiedziała " że tak szef zdecydował" Niestety nie polecam, hamburgery, burgery etc są na każdym rogu i w każdej dworcowej jadłodajni - pisze Radosław.- Wnętrze restauracji nie jest przyjemne dla oka. Ceny są całkiem w porządku jak na warszawskie warunki. Ilość jedzenia w porządku, potrawy całkiem w porządku ale bez rewelacji. Restauracja położona tuż przy Parku Moczydło, z okien widok na stawy. O ile mnie pamięć nie myli jest tam również kącik dla małych dzieci - relacjonuje Internauta.- Bardzo dobre jedzonko i co najważniejsze nie ma żadnego problemu żeby wejść z psem... - komentuje Magdalena.- Więcej tam nie przyjdę. Czekałem 20 minut aż łaskawa "kelnerka" podejdzie do mnie, żeby przyjąć zamówienie (mimo że przechodziły obok, patrzyły się), gdy je złożyłem podeszła po 5 minutach z tekstem "sorry ale nie mamy kociołka, wybierzcie sobie coś innego". Kompletny brak profesjonalizmu, do tego nie raz było słychać wulgaryzmy. Nie polecam. Jednym słowem poczułem się obsłużony mniej więcej jak w McDonald's - pisze Damian.