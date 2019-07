Restauracja Marani: Kraina wina i kuchni na Kabatach

Ta sama charakterystyka towarzyszy też daniom wychodzącym z kuchni Marani.

Za autentyczny gruziński smak potraw w Marani odpowiada duet Aleksandre Saphariani (szef kuchni) oraz Otar Tvaliashvili, absolwent akademii kulinarnej z Tbilisi. Obaj panowie zadbali o to, aby w menu, oprócz dań, które Polacy już doskonale znają, znalazło się także miejsce dla kulinarnych pereł i gastronomicznych niespodzianek.

Gruzińska pizza i zapiekane łódki

Oczywiście, nie ma kuchni gruzińskiej w Polsce bez Chaczapuri.

W menu znalazły się więc dobrze znane Polakom pieczone placki, które pół żartem, pół serio określić można gruzińską pizzą. Pyszny, puszysty chaczapuri prosto z pieca wypełnia gruziński, wyrazisty w smaku ser. A to wszystko w trzech różnych wersjach, reprezentujących różne regiony Gruzji. Oprócz placków Chaczapuri, wśród dań prym wiodą także Adżapsandali adżarulszi (warzywa zapiekane w cieście, uformowanym w kształt łódki). To jedno z kilku wegetariańskich dań lokalu, ale nie jedyne.

Nie tylko dla mięsożerców

W Marani coś dla siebie znajdą wszyscy “roślinożercy”. Z myślą o nich, w menu lokalu pojawiły się Lobio (tradycyjna, gęsta zupa fasolowa), czy Kama Soko (pieczarki z pieca). Nie zabrakło też popularnych gruzińskich przystawek na bazie warzyw: bakłażanowych roladek z pastą pomidorową, orzechową, czy z czosnkiem, kolendrą i octem winnym. Osoby dbające szczególnie o linie ucieszy natomiast obecność w menu dwóch lekkich, ale aromatycznych i sycących sałatek ze świeżych warzyw. Oczywiście, na tym menu Marani się nie kończy.

Pij wino, tak jak lubisz!

Miłośnicy mięsnej kuchni znajdą w Marani nie tylko tradycyjną zupę z wołowiną Charczo, ale również duszoną cielęcinę, a nawet perliczkę (serwowaną na jeden z dwóch sposobów), czy polędwicę cielęcą. Dania te, jak na winebar z restauracją przystało, sparujemy też z szerokim wyborem gruzińskich win. Co ważne, dzięki systemowi dyspenserów, restauracja skutecznie rozwiązała problem z jakim boryka się większość restauracji. Nie musimy już zamawiać całej butelki, by spróbować choćby kieliszek, nawet ekskluzywnego wina. Dzięki specjalnym dyspenserom, możemy zamówić lampkę wybranego trunku, a urządzenie zapewni odpowiednią świeżość wina i zadba o to, by jego smak był tak samo dobry z pierwszym, jak i ostatnim kieliszkiem. Jeśli jednak wolimy butelkę ulubionego Saperavi, możemy kupić ją na miejscu i zabrać ze sobą. Nie zapomnijmy tylko, że kuchnia i wino gruzińskie stworzone są do dzielenia się i najlepiej smakują w towarzystwie tych, na których najbardziej nam zależy.