Restauracja Wojewódzkiego i jego wspólnika w Warszawie "Niewinni Czarodzieje 2.0". Byliśmy w środku [ZDJĘCIA]

Kuba Wojewódzki poza działalnością medialną zdecydował się otworzyć swój lokal w Warszawie. Wraz ze wspólnikiem, Józefem Krawczykiem, odnaleźli odpowiedni lokali tuż przy Elektrowni Powiśle (a dokładniej w części biurowej rewitalizowanej na terenie inwestycji).

Restauracja, bar i klub "Niewinni Czarodzieje 2.0" wziął nazwę od filmu Andrzeja Wajdy. - To najbardziej nieoczywisty, niewajdowski obraz Wajdy. Opowiada o ludziach kochających określony styl życia - Modne restauracje, dobrą muzykę i żadnych zobowiązań. To credo naszego miejsca. No może z wyjątkiem tych zobowiązań Miejsca nieoczywistego - mówią założyciele miejscówki. i dodają, że tutaj 2/3 powierzchni lokalu zajmuje restauracja i 1/3 klub.