Restauracje czynne 11 listopada 2018 w Warszawie. Gdzie na obiad w Święto Niepodległości?

Restauracje czynne 11 listopada 2018 w Warszawie

11 listopada 2018 to setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Marsze i manifestacje przejdą tego dnia ulicami wszystkich większych miast Polski, w tym przez Warszawę. Zablokowane mogą być, z uwagi na obchody tego święta, główne arterie i ulice miasta. Wśród miejsc, które będą zamknięte, wymienić należy z pewnością sklepy. Większość z nich nie będzie pracować lub będzie otwarta w innych niż zwykle godzinach. Także komunikacja miejska jeździć będzie według świątecznego rozkładu. Otwarte pozostają natomiast stacje benzynoweA czy restauracje czynne 11 listopada zamierzają być otwarte normalnie?

Zadzwoniliśmy do kilku warszawskich lokali, by sprawdzić, czy tak jest rzeczywiście. Na pewno otwartymi będą w tym dniu:

Bibenda

Bombay Masala

El Popo

Boska! Praga

Zielony Niedźwiedź

Restauracje otwarte 11 listopada 2018 - Święty Marcin

11 listopada to dla gastronomii w Warszawie dzień istotny z kilku względów. Nie tylko, dlatego, że w tym roku święto to wypada w weekend, ale także z uwagi, na fakt, że tradycyjnie już, listopad jest jest miesiącem, w którym spożywamy gęsinę. Z tej okazji wiele restauracji serwować będzie świętomarcińską gęsinę. Tradycyjnie już gęsina pojawia się na stołach 11 listopada, w dniu świętego Marcina. Legenda głosi, że święty, gdy został mianowany biskupem swojego rodzinnego Tours, nie chciał przywdziać biskupiego ornatu. Uciekł i schronił się w przyklasztornej szopie. Mieszkające tam gęsi rozpoznały podszywającego się pod gęś duchownego. Wszczęły alarm i wydały strachliwego Marcina, który święcenia biskupie jednak przyjął. Gęsi nie znosił jednak do końca życia, a przed śmiercią miał podobno zażyczyć sobie, by zwierzęta te odeszły razem z nim. W dniu pogrzebu świętego zabito podobno wszystkie gęsi w Tours, a mieszczenie upiekli ich mięso. I tak narodzić się miała dzisiejsza tradycja.