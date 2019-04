Restauracje otwarte w Święta Wielkanocne, Warszawa 2019. Gdzie zjeść w stolicy? [PRZEGLĄD]

Otwarta w Wielkanoc będzie sieć Tel Aviv. Wegańskie śniadania, izraelskie lunche, lekkie desery i doskonałe wina to idealny przepis na święta. W sobotę Tel Aviv Poznańska 11 czynna będzie od godz. 10 do godz. 23, Tel Aviv Mickiewicza 19 od godz. 10 do godz. 22:00, Tel Aviv Niepodległości 142 A od godz. 10 do godz. 22:00. W niedzielę wszystkie restauracje będą nieczynne. W poniedziałek Tel Aviv Poznańska 11 odwiedzimy w godzinach 13 – 23, Tel Aviv Mickiewicza 19 – 10 - 22. Tel Aviv Niepodległości 142 A będzie nieczynne.

pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne