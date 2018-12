Restauracje zamknięte w 2018 roku. Tych miejsc już nie ma

Drinki na jesień. Propozycje Michała Kruka na umilenie jesiennych wieczorów

Redakcja

Jesień to czas, gdy chętnie uciekamy od deszczu i wiatru pod strzechy restauracji, pubów czy barów. Wielu z nas jednak chętnie odtworzyło by jesienne smaki w warunkach domowych, wykorzystując dostępne alkohole. O to, co możemy przyrządzić w domowych warunkach jesienią zapytaliśmy...