Restauracje Żoliborz. Najciekawsze miejsca oficerskiej dzielnicy [PRZEGLĄD]

Restauracje Żoliborz. Najciekawsze miejsca do odwiedzenia

Dzielnica, którą znamy pod nazwą Żoliborz, powstała dopiero w latach dwudziestych XX wieku, a lokale do których warto zajrzeć, w większości na przełomie XX i XXI wieku. Jeśli chcemy poznać atmosferę Żoliborza, podpatrzeć jej mieszkańców (tych z "wyższej" półki) warto zajrzeć w pobliże Placu Inwalidów do Kofifi. Wystrój bezpretensjonalny może się podobać lub nie, ale to bardzo lokalne miejsce, podobne spotkałam na przedmieściach Barcelony. Takie miejsca "projektują" ludzie, którzy tu regularnie bywają. Można poczytać gazety z poduchą pod głową, pijąc doskonałą latte i podgryzając kanapkę. W kwestii wyboru warto polegać na obsłudze. Choć słowa "obsługa" tutaj brzmi nieprzyjemnie obco.

Niedaleko trafimy na Fawory (Mickiewicza 21). To i kawiarnia i klubokawiarnia. Miejsce, w którym podają najlepsze śniadania w okolicy. Wieczorem też będzie co jeść i pić. Mają niebanalne podejście do menu i do patriotyzmu lokalnego, chcą bowiem... Żoliborza od morza do morza. W niedalekiej okolicy znajdował się także Żywiciel. Ten wziął swoją nazwę od Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej i przez wiele lat niósł w świat chlubne tradycje Żoliborza. Z dawnych Żoliborskich lokali wymienić należy także Bar Sady (Krasińskiego 36), a z tych zupełnie współczesnych Thaisty, Nam Thai czy Mizo Sushi.

Restauracje Żoliborz - nowe lokale

Ważną częścią Żoliborza stają się także restauracje w okolicy powstałego nie tak dawno osiedla Żoliborz Artystyczny. Znajdziemy tu Odkupienie Win oraz Sypką Mąkę i Masło. Oba lokale zasługują na to, by zatrzymać się w nich na dłużej. Gdzie jeszcze Warto się wybrać? Oto nasze top. 7