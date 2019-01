Restaurant Week Warszawa. Najlepsze lokale i trzy dania za niecałe 50 zł

Łódź, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Podhale czy Warszawa. W dniach 17-31 października odbędzie się kolejna edycja Restaurant Week Polska. Jak co roku i tym razem możemy liczyć na fantastyczne, różnorodne smaki w rozsądnej cenie. To wspaniała okazja, aby wypróbować nowych dań.

"Dzięki restauracjom możemy natychmiast spełniać marzenia o dalekich kulinarnych podróżach. Wybierzmy się w nie razem z biurem podróży Restaurant Week - smaki najdalszych i bliższych zakątków świata są tylko jedno kliknięcie od Ciebie" - zachęcają organizatorzy wydarzenia.

To z pewnością jedno z największych i najpopularniejszych wydarzeń kulinarnych w Polsce. W samej stolicy biorą w nim udział aż 73 restauracje. W każdej z nich czekają na nas trzy dania. Popisowe menu festiwalowe składa się z przystawki, dania głównego oraz deseru. Zapłacimy za nie 49 zł. Co więcej, przy rezerwacji 8-osobowego stolika, zapłacicie tylko za siedmiu gości. Ktoś z was zje zupełnie za darmo. Czas rezerwacji to 90 minut.

Przykładowo knajpa Dos Tacos (ul. Jasna 22) oferuje nam krem z batata, mleka kokosowego i limonki, z pestkami dyni i owocami granatu, grillowaną pierś z kurczaka podaną z czekoladowym sosem „mole”, podaną z z ryżem meksykańskim i kolbą kukurydzy, a do tego mus z ciemnej i białej czekolady z malinami. Możemy też wybrać drugi wariant, na który składa się krem z batata i mleka kokosowego, limonki, z pestkami dyni i owocami granatu, kukurydziane tortille z nadzieniem z cukinii i białej kukurydzy, w sosie czekoladowym „mole” podane z awokado i salsą pico de gallo oraz ciasto z gorzkiej czekolady, niebieskiej kukurydzy i buraka.

Koko & roy (ul. Wilcza 43) ma zaś dla nas sałatkę z ośmiornicą, piklowane krewetki, okrę, pikantny dżem z pomidorów, na główne danie duszony szponder wołowy, cebulkę perłową, pure ziemniaczano-chrzanowe, bób i cytrynowo-ziołowe grzanki oraz tartę z masłem orzechowym i czekoladowym ganache, karmelizowany popcorn orzechowy i mascarpone. Jeśli wolicie będzie na was też czekał tost z grzybami leśnymi, puree z bobu, estragon, roszponka, olej ziołowy, pieczona dynia żołędziowa, chrupiąca polenta z dodatkiem białej fasoli, ziołowe grzanki, blanszowana zielenina, groszek, soki pieczeniowe umami oraz pudding na mleku owsianym, kokosowy karmel, duszona brzoskwinia i owsiano-orzechowa pralina. Wszystko brzmi przepysznie.