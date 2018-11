Rewolucja na Moście Poniatowskiego. Trzaskowski zadecydował: zmiana organizacji ruchu, fotoradary i stała obecność drogówki.

Zmiana organizacji ruchu na Moście Poniatowskiego w Warszawie

Rafał Trzaskowski zapowiedział zmiany w ruchu na Moście Poniatowskiego. Zdaniem prezydenta nowe przepisy pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i zapobiegną częstym wypadkom w tym obszarze. Już wkrótce piesi i rowerzyści będą musieli podzielić się chodnikami przy barierkach mostu. Jeden z nich będzie zarezerwowany wyłącznie dla jednośladów, zaś drugi dla pieszych. Co więcej, kierowcy będą musieli zdjąć nogę z gazu - miasto sfinansuje fotoradary, które przekaże w ręce Inspekcji Transportu Drogowego. ITS zajmie się instalacją odcinkowego pomiaru prędkości na Moście Poniatowskiego.

Nim wejdą nowe przepisy i pojawią się urządzenia mierzące prędkość samochodów poruszających się Mostem Poniatowskiego, obszar ma być stale monitorowany przez patrol policji drogowej.

Wypadki na Moście Poniatowskiego

Zapalnikiem do podjęcia dyskusji nad organizacją ruchu w rejonie Mostu Poniatowskiego był tragiczny wpadek, do którego doszło we wrześniu bieżącego roku. Wówczas 17-letnia rowerzystka mijając się z innym, nadjeżdżającym jednośladem, straciła równowagę i wpadła wprost pod nadjeżdżający samochód. W wyniku uderzenia rowerzystka straciła życie. Po tym zdarzeniu pojawiły się głosy, że określenie jasnych wytycznych dla pieszych i rowerzystów pomogłyby zapobiegać takim sytuacjom.