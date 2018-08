Rewolucja na parkingu podziemnym. 90 cm odstępu między samochodami, albo przebudowa parkingu. Sądy wydał decyzję

Prawie 3 lata Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej czekał na wyrok sądu w sprawie odległości między miejscami postojowymi w parkingu podziemnym. Sprawa, może mieć duże znaczenie dla wszystkich, którzy korzystają z parkingów podziemnych.

Wszystko zaczęło się od kontroli strażaków w jednym z budynków mieszkalnych na warszawskim Mokotowie. Podczas inspekcji strażacy wykryli nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców. Zastrzeżenia dotyczyły głównie zbyt małej odległości między miejscami postojowymi i utrudnionego dostępu do wyjść ewakuacyjnych. Komendant Wojewódzki PSP wydał decyzję mówiącą o konieczności przebudowy parkingu. Zdaniem strażaków odległość między miejscami postojowymi powinna wynosić co najmniej 90 centymetrów, podczas gdy w kontrolowanym garażu wynosiła ona około 60 centymetrów. Ponadto nie wyznaczono drogi ewakuacyjnej, co stanowiło zagrożenie dla mieszkańców. Spółdzielnia uchyliła się od wykonania reorganizacji i sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny.

W pierwszym orzeczeniu z roku 2015 czytamy, że spółdzielnia nie wykona decyzji strażaków, ponieważ jej realizacja może spowodować znaczne szkody i trudne do odwrócenia skutki. "Prace wymagające zmiany warunków przeciwpożarowych będą prawdopodobnie wymagały prac budowlanych i ich organizacji. Nie oznacza to automatyzmu powstania trudnych do odwrócenia skutków czy też niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody" - postanowił sąd, oddalając tym samym zażalenie spółdzielni.

Spółdzielnia wniosła kolejny skargi, a sprawa ciągnęła się przez w sumie trzy lata. Ostatecznie skargę na decyzję Komendanta Wojewódzkiego PSP oddalił Naczelny Sąd Administracyjny, do którego to zwróciła się spółdzielnia. NSA stanął po stronie straży. Oznacza to, że właściciele budynku są zobligowani do niezwłocznej przebudowy garażu, aby jego stan techniczny nie stanowił niebezpieczeństwa dla mieszkańców i był zgodny z przepisami przeciwpożarowymi.

W związku z tym pojawia się pytanie, czy z podobnymi problemami będą borykać się inni zarządcy parkingów podziemnych w Warszawie? Jeśli tak, to być może wkrótce rozpocznie się parkingowy chaos. Już teraz brakuje miejsca na samochody w centrum czy w "Mordorze".

