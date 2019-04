Rewolucja w polskiej administracji. W tych sytuacjach nie będziesz potrzebować dowodu osobistego

Aplikacja mObywatel - co to jest?

"mObywatel" to rządowa aplikacja mobilna. Dzięki założeniu konta w aplikacji, możemy używać jej jako środka do identyfikacji tożsamości. We wszystkich miejscach oraz sytuacjach, gdzie do potwierdzenia personaliów potrzebny jest dokument ze zdjęciem, honorowane będzie zatwierdzenie ich z poziomu aplikacji. Oznacza to, że w takich okolicznościach nie będziemy już potrzebować dowodu osobistego. Aplikacja jest bezpłatna i umożliwia szybki dostęp do elektronicznych dokumentów.

Aby założyć konto w aplikacji potrzebujemy aktywnego profilu zaufanego w serwisie rządowym. Profil zaufany wykorzystywany jest również między innymi przy elektronicznym rozliczaniu podatków.

Na pierwszy ogień Poczta Polska

Pierwszą z jednostek publicznych honorujących dowód osobisty w aplikacji mObywatel jest Poczta Polska. Od 23 kwietnia 2019 roku w placówkach pocztowych możemy w szybki i wygodny sposób potwierdzić swoją tożsamość nie używając plastikowego dokumentu.

W jakich jeszcze miejscach lub sytuacjach możemy użyć aplikacji zamiast oryginalnego dokumentu? Poza pocztą są to chociażby:

sklepy

siłownie

placówki medyczne

usługi hotelarskie

podpisywanie umów

