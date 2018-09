Rewolucja w zakupach przez internet? Paczkę z Chin dostaniesz nawet w 15 dni od zakupu

Jak wynika z raportu „E-commerce w Polsce 2018”, prawie co czwarty polski internauta kupuje w zagranicznych e-sklepach, a co piąty zamawia produkty z Chin (raport PwC). Jak przyznaje 58 proc. respondentów do zakupów w sieci motywuje ich różnorodność sposobów dostarczenia i odbioru zamówień. Jednocześnie 32 proc. badanych przyznaje, że do częstszego robienia zakupów zachęcałby szybki czas dostawy.

SpeedPAK to usługa wysyłkowa wspierająca handel transgraniczny oraz ułatwiająca konsumentom zamawianie produktów z Chin. Wewnętrzne dane eBay pokazują, że w stosunku do poprzedniego roku tylko w I kwartale 2018 roku import towarów z regionu Azji i Pacyfiku do Polski wzrósł o 40 proc., a najczęściej importowanymi produktami są elektronika oraz akcesoria do telefonów komórkowych. Dzięki współpracy z chińskim partnerem, Orange Connex Ltd., rozwiązanie SpeedPAK dostępne jest już teraz także na eBay.pl.

- Stale przyglądamy się zwyczajom zakupowym konsumentów na rynkach, na których jesteśmy obecni i staramy się wprowadzać rozwiązania ułatwiające im zakupy. W odpowiedzi na tak duże zainteresowanie produktami z Chin wprowadziliśmy usługę, dzięki której nawet milion produktów będzie możliwy do zamówienia z krótszym czasem dostawy – mówi Małgorzata Gliszczyńska, dyrektor zarządzająca na Polskę i Europę Centralną w eBay.

Główną zaletą nowego rozwiązania wysyłkowego jest szybszy niż dotychczas czas dostawy. Teraz, dla paczek z usługą SpeedPAK, czas dostarczenia przesyłki został skrócony do 15-18 dni roboczych. Dodatkowo usługa udostępnia możliwość śledzenia zamówienia na różnych etapach jego dostawy.

