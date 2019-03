Rewolucja wystrzeliła. Na piwny festiwal czekają miesiącami. „Chcemy wkręcać ludzi, którzy jeszcze nie mają zajawki”

- Piwna rewolucja w Polsce zaczęła się osiem lat temu. Kamień milowy to piwo „Atak Chmielu” Pinty. Rok później powstał browar Artezan. Potem wszystko nabrało tempa – mówi mi Jacek Materski, współwłaściciel Artezana. W świecie piwnym to uznany piwowar. Uwarzył „Samca Alfa” - piwo wielokrotnie nagrodzone, także poza Polską. Jedna butelka kosztuje aż 250 zł. Gdy pojawi się „na kranie” w pubie przy ul. Moniuszki, przed drzwiami ustawia się długa kolejka.

Prowadzenie browaru rzemieślniczego nie wystarczało. Potrzebna była kolejna rewolucja, tym razem wśród klientów. A do tego potrzeba czegoś więcej niż dobrego piwa. - Brakowało nam dużego piwnego wydarzenia w Warszawie – tłumaczy Paweł Leszczyński. Razem z Jackiem Materskim zaczęli działać. Bez większego doświadczenia, dzięki uporowi i pasji stworzyli – w 2014 roku – Warszawski Festiwal Piwa.

Organizatorzy: Paweł Leszczyński (od lewej) i Jacek Materski / fot. Przemysław Ziemichód



Efekt WOW!

Październik 2014. Przed niewielką halą przy Domaniewskiej tłoczą się tłumy. Bramki nie wytrzymują naporu fanów złocistego trunku. A trzeba dodać, że Centrum Konferencyjno-Targowe, gdzie organizowano pierwszą edycją Warszawskiego Festiwalu Piwa znajduje się w dość odległej części „Mordoru”. W weekend nie ma tu praktycznie żywej duszy. Spacerem to około 10 minut od przystanku tramwajowego.

Przez trzy dni na niewielkiej przestrzeni pojawiło się aż siedem tysięcy osób. Hala ledwo wytrzymała. - Może byłoby i więcej, ale ludzie blokowali się na wejściu – wspomina Jacek Materski. Takie tłumy były zaskoczeniem. Ale nie wszystko szło zgodnie z planem. Brakowało miejsc siedzących, klimatyzacji, do stanowisk browarów tworzyły się gigantyczne kolejki. Podobno nie wytrzymywały także bezpieczniki, które trzeba było wymieniać. Wieczorami brakowało również… piwa.

- Dostaliśmy pomoc od multitapu Kufle i Kapsle, który wystawił osiem browarów na jednym wielkim stoisku wzdłuż hali. To była partyzantka. Warunki były trudne, ale entuzjazm ogromny – wspomina Jacek. W sumie przy Domaniewskiej ustawiono 21 stanowisk, trzy z nich przygotowały stołeczne multitap bary. Zdecydowanie największy z nich zapewniły wspomniane Kufle i Kapsle, gdzie pracował Paweł.

Co dalej?

Entuzjazm był ogromny. Ludzie wręcz domagali się piwa kraftowego. W stolicy jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać kolejne bary z piwem robionym przez rzemieślników. Im więcej kranów, tym lepiej. „Rewolucja”, która zaczęła się na początku dekady, rozlała się na całą Warszawę.

- Na pierwszym festiwalu mieliśmy problem, żeby zapełnić halę – wspomina Paweł Leszczyński. Nie chodziło jednak o ludzi, a o browary. Niektórym brakowało piwa, nie zdążyli uwarzyć na czas. Podobno jeden z piwowarów – zaskoczony wzięciem na festiwalu – skupił swoje piwa z okolicznych barów, żeby przywieść wieczorem na WFP.

Nie było wyjścia. Potrzebna była druga edycja. I to szybciej niż wielu przypuszczało. - Tak dużo się zmienia i tak szybko powstają nowe piwa, browary, że rok to byłoby za mało. Dlatego robimy festiwal co pół roku – przyznaje Jacek Materski. Warszawski Festiwal Piwa jest prawdopodobnie jedynym tak dużym festiwalem, który odbywa się dwa razy do roku. I nie narzeka na brak zainteresowania.

O mały włos, do drugiej edycji w ogóle by nie doszło. Hala z Domaniewskiej zerwała umowę na dwa miesiące przed wydarzeniem. Wszystko było już przygotowane. Trzeba było szukać czegoś nowego. Nocami, po pracy, równocześnie dopinając szczegóły z organizatorami. Nagle pojawiła się Legia. Stadion z Łazienkowskiej okazał się miejscem idealnym. Spełnił wszystkie wymagania organizatorów. Tak jest z resztą do dziś.

- Co ciekawe, ochrona jest ta sama co na Domaniewskiej. Gdy dowiedzieli się, że Legia poszukuje zabezpieczenia na Warszawski Festiwal Piwa, to sami się zgłosili. I są z nami do dziś – mówi Paweł.

Profesjonalne… zamieszanie

- Teraz jest już bardziej profesjonalnie? – pytam organizatorów o wystawiające się browary.

- Oczywiście, że nie. To wciąż jest partyzantka – odpowiadają ze śmiechem. Niektórych trzeba „wyciągać za uszy”. Żeby uwarzyli, przywieźli odpowiednią ilość piwa i zorganizowali swoje stanowisko. Nie wszyscy mają speców od marketingu. Niektóre niszowe browary, które widzimy na parterze, są prowadzone przez 2-3 osoby.

- Planując drugie i trzecie piętro [tam znajdują się większe browary z doświadczeniem – red.] opędzamy się od chętnych. Ale pokazać 5-6 nowych browarów jest niezwykle ciężko. Oni dopiero się otworzyli i są na etapie myślenia, jak to poprowadzić. WFP często ich przerasta – tłumaczą mi organizatorzy.

- Staliśmy się niejako zakładnikami własnego sukcesu – zaczyna Paweł Leszczyński. - Festiwal jest dziś tak ważnym wydarzeniem, że początkujące browary chcą się naprawdę dobrze przygotować. A przecież na początku – umówmy się – często popełnia się błędy. Oni bardzo boją się, że jeśli nie staną na wysokości zadania to stracą szansę.