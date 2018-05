11 czerwca w warszawskiej Progresji odbędzie się koncert Rhye. Wydarzenie będzie częścią trasy koncertowej, promującej najnowszy album zatytułowany „Blood”.

Rhye to projekt, który powstał w 2012 roku. Na początku nie było wiadomo kim są ani skąd się wzięli. Swoją tożsamość postanowili ujawnić tak naprawdę rok później, kiedy wydali debiutancki album "Woman". Wówczas zespół tworzyli: pochodzący z Danii – instrumentalista Robin Hannibal oraz kanadyjski wokalista – Milosh. Płyta została świetnie przyjęta przez wielu krytyków z całego świata – Rolling Stone, Pitchfork czy SPIN nazwali ją "najlepszym albumem roku". Okazało się, że muzyka Rhye to pełna emocji, trochę leniwa elektronika połączona z R&B.Rhye – "The Fall”Na początku lutego 2018 roku Rhye – reprezentowane obecnie przez samego Milosha – wydało kolejny album zatytułowany "Blood". Jak opowiada o nim autor:".Bilety są do nabycia na stronie followthestep.com/pl Rhye – "Song For You”