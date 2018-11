Ricardo Sa Pinto zamieszkał w Złotej 44. Trener Legii Warszawa został sąsiadem Roberta Lewandowskiego

ZŁOTA 44

Swoje apartamenty w Złotej 44 mają już m.in. Robert Lewandowski i Joanna Krupa. Teraz ich sąsiadem został Ricardo Sa Pinto. - Warszawa bardzo mi się spodobała. Moja żona, która dzieli swój czas między Polskę a Portugalię, gdzie zostały nasze dzieci, również polubiła to miasto. Wybraliśmy wieżowiec Złota 44 ze względu na świetną lokalizację. Wszystko, co nam potrzeba, znajduje się w bliskiej odległości - sklepy, restauracje, zabytkowa część miasta oraz mnóstwo innych, interesujących i tętniących życiem miejsc. Mam tu pełen komfort, poczucie bezpieczeństwa i wspaniale urządzony apartament. Konstrukcja budynku również zrobiła na mnie wielkie wrażenie. W przestrzeniach o wysokim standardzie mogę podejmować przyjaciół i gości biznesowych. Mogę również uprawiać sport, do dyspozycji mam siłownię i basen. Stadion, na którym spędzam większość czasu, jest w odległości nie więcej niż 3, może 4 km. Bardzo pomocna i profesjonalna jest obsługa budynku, na której zawsze możemy polegać. Jestem bardzo zadowolony. Chcemy związać z tym miejscem swoją przyszłość. Warszawa jest świetnym miastem do życia – mówi Ricardo Sa Pinto.