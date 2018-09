Robaki w popularnych czekoladowych cukierkach na wagę w dużej sieci sklepów znalezione w Wejherowie. Białe robaczki w słodyczach [ZDJĘCIA]

Widok mało apetyczny - w czekoladowym cukierku znalazły się białe larwy, w dodatku nie w jednym z serii kupionych cukierków, ale kilku.

Klienci często dzielą się informacją o takich odkryciach, przestrzegając innych przed zakupem. Tym razem stało się to w Wejherowie, a w komentarzach pod postem pojawiały się szybko informacje o tym, że inni również trafili na robaki w cukierkach.

Skąd biorą się białe robaki w żywności?

Najczęściej spotykanymi larwami w słodyczach są mole spożywcze, czyli m.in. omacnica spichrzanka i mklik mączny. Niestety to, na którym etapie produkcji bądź dystrybucji znalazły się w produkcie, bywa trudne do ustalenia.

Najczęściej dostają się z taśmy produkcyjnej zwabione orzechami, a zdarza się, że larwy złożyły jaja na opakowaniu i folia chroniąca cukierek nie jest barierą dla robaka. Zarówno proces produkcji, jak i dystrybucji jest długi, więc moment pojawienia się larw ciężko ustalić.

Białe robaki w żywności i cukierkach - czy są groźne?

Na szczęście larwy nie przenoszą żadnych chorób, jednak apetyt na długo potrafią zepsuć. Co zrobić, gdy znajdziemy zanieczyszczenie w zakupionym produkcie? Należy zgłosić to do Sanepidu, który dokładnie zbada, jak mogło dojść do zasiedlenia niepożądanych lokatorów - czy stało się to z powodu zaniedbań podczas dystrybucji czy może wina leży po stronie producenta.

