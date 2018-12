Robert Janowski trafił do szpitala. "Teraz już wszystko jest w porządku"

Robert Janowski, były prowadzący programu "Jaka to melodia?", trafił do szpitala, w którym pozostawał przez dwa tygodnie – podał portal Onet. "Nie wrzucałem zdjęć z kroplówką, choć to bardzo modne ostatnio" - żartował Janowski we wpisie, zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Robert Janowski/Facebook